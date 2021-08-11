انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين للنصف الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار المنتجين الزراعيين في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 11.4%، وصولا إلى النقطة 107.9 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 121.8نقطة، بحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، الأربعاء.

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وبين التقرير، أن الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر حزيران/يوليو 2021 انخفض، بنسبة 0.1%، وصولا إلى النقطة 120.9 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 121.1 نقطة.



ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي لشهر حزيران/يوليو من هذا العام، بنسبة 3.4%، وصولا إلى النقطة 120.9مقارنة مع شهر أيار/مايو من العام الحالي والبالغة 116.9 نقطة.

