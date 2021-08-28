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السبت، 28-08-2021 09:14 ص

انخفاض إصابات كورونا النشطة في المملكة

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و417 حالة حتى صباح اليوم السبت.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و358 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 8 حالات وفاة أمس الجمعة.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 793 ألفا و969 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 38 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 771 ألفا و194 حالة شفاء.

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