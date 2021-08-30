انخفاض إصابات كورونا النشطة في المملكة

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 11 ألفا و713 حالة حتى صباح اليوم الاثنين.



ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و383 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 15 حالة وفاة أمس الأحد.



وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 795 ألفا و161 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 38 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 773 ألفا و65 حالة شفاء.

اضافة اعلان