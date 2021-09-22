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الأربعاء، 22-09-2021 09:22 ص

انخفاض إصابات كورونا النشطة في المملكة

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و195 حالة حتى صباح الأربعاء.

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ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة توفى 10 آلاف و633 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 9 حالات وفاة أمس الثلاثاء.


وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 815 ألفاً و546 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 42 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.


كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 792 ألفا و718 حالة شفاء.


ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 230 مليوناً و319 ألفا و436 حالة، شفي منها 207 ملايين و31 ألفا و24 حالة.


و أودى الفيروس بحياة 4 ملايين و722 ألفا و792 شخصاً حول العالم.

 

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