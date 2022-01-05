انخفاض إصابات كورونا النشطة في المملكة

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة حول وباء كورونا، وجود 26 ألفا و283 اصابات كورونا نشطة في الأردن حتى صباح اليوم الأربعاء.

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ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 12 ألفا و 765 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 23 حالة وفاة الثلاثاء.



وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و 69 ألفا و 549 إصابة.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليون و30 ألفاً و 501 حالة شفاء.



ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 295 مليوناً و 602 ألفا و 415 حالة، شفي منها 256 مليوناً و 168 ألفا و 481 حالة.



وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و474 ألفا و 220 حالة وفاة حول العالم.

