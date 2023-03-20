انخفاض اسعار الـذهب في الاردن

الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار الذهب في التسعيرة الثانية بالسوق المحلية، اليوم الإثنين، 30 قرشا، وفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 39.70 دينار لغايات شراء المواطنين، مقابل 38.10 دينار لجهة الشراء من محلات الصاغة.



وكما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 46.20 و 35 دينارا على التوالي.

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