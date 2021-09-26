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الأحد، 26-09-2021 09:21 ص

انخفاض اصابات كورونا النشطة في المملكة

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الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و295 حالة حتى صباح الأحد.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و669 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 16 حالة وفاة أمس السبت.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 818 ألفاً و796 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 42 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 795 ألفا و832 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 232 مليوناً و292 ألفاً و795 حالة، شفي منها 208 ملايين و908 آلاف و252 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و757 ألفا و577 شخصاً حول العالم.

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