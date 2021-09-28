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الثلاثاء، 28-09-2021 09:00 ص

انخفاض اصابات كورونا النشطة في المملكة

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الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و328 حالة حتى صباح الثلاثاء.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و697 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 17 حالة وفاة أمس الاثنين.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 820 ألفاً و798 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 42 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 797 ألفا و773 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 233 مليوناً و116 الفا و223 حالة، شفي منها 209 ملايين و851 ألفا و285 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و769 ألفا و938 شخصاً حول العالم.

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