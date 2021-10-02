انخفاض اصابات كورونا النشطة في المملكة

الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و444 حالة حتى صباح السبت.



ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و727 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 9 حالات وفاة أمس الجمعة.



وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 824 ألفاً و697 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 41 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 801 ألف و526 حالة شفاء.



ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 235 مليوناً و89 ألفاً و378 حالة، شفي منها 211 مليوناً و837 ألفا و900 حالة.



وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و806 آلاف و96 شخصا حول العالم.

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