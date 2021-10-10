انخفاض اصابات كورونا النشطة في المملكة

الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، أن عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن تبلغ 13 ألفا و603 حالات حتى صباح الأحد.



ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و802 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 13 حالات وفاة أمس السبت.



وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 832 ألفاً و399 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 41 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 807 آلاف و994 حالة شفاء.



ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 238 مليوناً و369 ألفاً و454 حالة، شفي منها 215 مليوناً و503 آلاف و341 حالة.



وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و863 ألفا و98 شخصا حول العالم.

اضافة اعلان