انخفاض الحمل الكهربائي في المملكة للمستوى الطبيعي

الوكيل الإخباري - تراجع الحمل الكهربائي الى مستواه الطبيعي بعد انتهاء موجة الحرّ التي أثرت على المملكة.

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وقالت شركة الكهرباء الوطنية أن الحمل بلغ 2895 ميجاواط مساء أمس الجمعة، فيما سجل أقصى حمل كهربائي 3850 ميجاواط في الثالث من أيلول الماضي.



وكان أقصى حمل مسجل في المملكة في كانون الثاني الماضي، وبلغ 4010 ميجاواط بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.



وبحسب البيانات، ارتفعت استطاعة الطاقة المتجددة من 1424 ميجاواط 2020 إلى 1579 ميجاواط 2021 بزيادة بلغت 10.9%.



وأشارت الشركة إلى أنه لم تشهد شبكة الضغط العالي أي أعطال خلال الموجة الحارة التي اثرت على المملكة.

