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الأحد، 30-01-2022 09:39 ص

انخفاض الخيار.. تعرّف على أسعار الخضار اليوم الأحد

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2781.895 طن، توزعت على 1718.941 طن خضار، 836.892 طن فواكه، و226.063 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 317.853 طن خضار وفواكه. 

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 40 إلى 75 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 60 قرش، بطاطا من 45 إلى 60 قرش، بندورة من 7 إلى 20 قرش، خيار من 60 إلى 80 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الأحد:

 

 

 




 

 


 

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