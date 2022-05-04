انخفاض الذهب محليا 70 قرشاً

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأربعاء عن آخر تسعيرة لما قبل فترة العيد 70 قرشا، بحسب النشرة الاسترشادية للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، عند 37.90 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.40 دينارا لجهة البيع.



وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 44.60 دينارًا و 33.90 دينارا على التوالي.





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