الأربعاء 26-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الحكومة تزف بشرى سارة للاردنيين

"اعتاد على تدخين علبة سجائر يومياً" .. اكتشاف غريب في القصبة الهوائية لمدخن نمساوي-صورة

الغذاء والدواء توضح بشأن مستحضر يحمل العلامة التجارية "أوزمبيك"

شاهد : فنان أمريكي يحول الملاعق والشوك لتحف فنية

أميركا .. فتاة تروي تفاصيل آخر رسالة تلقتها من والديها قبل وفاتهما بالحج

الاحتلال يعلن إصابة 14 جنديا في غزة خلال 24 ساعة

تسليم الأمن العام 30 دراجة رباعية الدفع

ميقاتي: يجب عدم تحويل لبنان إلى ساحة للنزاعات

انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة في الثلث الأول

37718 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

الأربعاء، 26-06-2024 02:39 م

انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة في الثلث الأول

1719396201637


الوكيل الاخباري- انخفضت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في الثلث الأول من العام الحالي، وصولا إلى 925 مليون دينار، مقارنة مع 985 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

اضافة اعلان


وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، تراجعا في الفاتورة النفطية للمملكة في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 6.1 بالمئة.


وبلغت قيمة انخفاض الفاتورة النفطية في الثلث الأول للعام الحالي، حوالي 60 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.


وفيما يتعلق بأبرز المشتقات التي تم استيرادها في الثلث الأول من العام الحالي، فقد تصدرت الوقود والزيوت المعدنية قائمة المستوردات من المشتقات النفطية بقيمة 299 مليون دينار، تلاها النفط الخام "بترول" بمقدار 271 مليون دينار، في حين بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط "بنزين" حوالي 161 مليون دينار، وديزل "سولار" بنحو 174 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 12 مليون، والكاز بنحو 8 ملايين دينار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
44

الحكومة تزف بشرى سارة للاردنيين

1004157897

شركات أردنية ناشئة تشارك في كأس العالم للابتكار والتكنولوجيا

617522881c14b

الغذاء والدواء توضح بشأن مستحضر يحمل العلامة التجارية "أوزمبيك"

1719404698353

بحث التعاون العلمي والبحثي بين جامعتي اليرموك وإلينوي الأميركية

667bfb28b2093

تسليم الأمن العام 30 دراجة رباعية الدفع

17194010377911426063796011884310

الحكومة تحسم الجدل حول رفع أسعار الكهرباء

أخبار متعلقة
مديرية الامن العام

4 تحذيرات امنية لجميع مالكي السيارات في الاردن - صورة

6669a80713118

محادثات أردنية نرويجية لبحث جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

0L5A8806

3660 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس

رررررررر

الأرصاد: صيف هذا العام حار وجاف مع ساعات طويلة من ضوء النهار

WhatsApp Image 2024-05-29 at 12.44.30 PM

إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة ضُبطت في ١٠٧ قضايا

WhatsApp Image 2024-05-28 at 11.59.47 AM

أبو السعود يستضيف وفدا من وزارة الموارد المائية العراقية