انخفاض المواليد في الأردن بنسبة 10.5% خلال 2020

الوكيل الإخباري -

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أظهر التقرير الاحصائي السنوي لعام 2020 والصادر عن دائرة الاحصاءات العامة انخفاض المواليد في الأردن بنسبة 10.5% خلال عام جائحة كورونا (2020)، فيما ارتفعت الوفيات بنسبة 9.4% وذلك مقارنة مع المواليد والوفيات لعام 2019.وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى تسجيل 176557 مولود حي داخل الأردن عام 2020 مقارنة مع 197287 مولود حي عام 2019، كما سجلت 32653 حالة وفاة عام 2020 مقارنة مع 29836 حالة وفاة عام 2019. وكان معدل المواليد الخام عام 2020 بحدود 17.4 لكل ألف من السكان، ونسبة الجنس وقت الميلاد 112.5 ذكراً لكل 100 أنثى، ومتوسط عدد المواليد الأحياء في اليوم 482.4 مولوداً، ومعدل الوفيات الخام 6 وفيات لكل ألف من السكان، ومتوسط عدد الوفيات في اليوم 89.2 وفاة، فيما كان معدل الإنجاب الكلي لكل أنثى في الفئة العمرية (15-49 عاماً) 2.7 طفلاً.وتضيف “تضامن” بأن محافظة العاصمة شهدت أعلى نسبة ولادات من مجموع الولادات التي تمت داخل الأردن وبعدد 73 ألف ولادة، تلاها محافظة إربد وبعدد 36.4 ألف ولادة، ومحافظة الزرقاء بعدد 20.2 ألف ولادة، ومحافظة المفرق بعدد 10.9 ألف ولادة، ومحافظة البلقاء بعدد 7.5 ألف ولادة، ومحافظة الكرك بعدد 7.3 ألف ولادة، ومحافظة عجلون بعدد 4.8 ألف ولادة، ومحافظة مادبا بعدد 4.6 ألف ولادة، ومحافظة العقبة بعدد 4.4 ألف ولادة، ومحافظة معان بعدد 2.8 ألف ولادة، ومحافظة جرش بعدد 2.5 ألف ولادة، وأخيراً محافظة الطفيلة بعدد 2.2 ألف ولادة.وتلاحظ “تضامن” بأن الولادات المسجلة قد إنخفضت خلال عام 2020 بحدود 20730 ولادة، فيما إرتفعت الوفيات المسجلة بحدود 2817 وفاة. وبحسب الجنس، فقد كانت نسبة الإناث من مجموع المواليد الأحياء داخل الأردن 48.7% وبعدد 85973 مولودة أنثى (90584 مولود ذكر)، وكانت نسبة الإناث من بين الوفيات 40.7% وبعدد 13283 وفاة لإناث (19370 وفاة لذكور).