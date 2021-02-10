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الأربعاء، 10-02-2021 09:08 م

انخفاض حاد في عدد حالات الزواج منذ 4 سنوات في الأردن

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الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم دائرة قاضي القضاة أشرف العمري، الأربعاء، إن الأردن يشهد "انخفاضا حادا" منذ 4 سنوات في عدد حالات الزواج متزامن مع استقرار عدد حالات الطلاق، ما يزيد الفجوة بين الزواج والطلاق.
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وذكر لبرنامج "صوت المملكة" أن حالات الزواج ضمن الفئة العمرية 16عام-18 عام انخفضت قبل 3 سنوات نتيجة الاجراءات المشددة التي اتخذت.

وارتفعت حالات الزواج 10% لدى الإناث ضمن الفئة العمرية 16-18، مقابل انخفاض لدى الذكور نسبته 34% ضمن الفئة العمرية ذاتها، وفق العمري.

وأشار إلى أن نسبة الطلاق ترتفع كل ما ارتفع السن المتزوج، مضيفاً "الذين يتزوجو فوق الـ 40 هم أكثر النسب".

 




 

 


 

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