انخفاض حالات غش زيت الزيتون.. تعرف على الأسباب

الوكيل الإخباري -

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قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، إن الموسم الحالي لزيت الزيتون شهد انخفاضا ملموسا في حالات الغش، بسبب إجراءات رقابية وتوعوية تنفذها المؤسسة.وأوضح مهيدات في بيان الأربعاء، أن "الكوادر الفنية المختصة في المؤسسة أجرت فحوصات ميدانية ومخبرية لـ 6700 عينة زيت زيتون للموسم 2020-2021"، حيث أظهرت نتائجها أن 6.5% منها مغشوشة بمزجها مع زيوت نباتية أخرى، فيما أجرت خلال الموسم السابق 2019 - 2020 فحوصات مماثلة لـ 7503 عينات زيت زيتون كانت 11% منها مغشوشة.وأشار، إلى أن فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة نفذت بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة ما مجموعه 594 زيارة تفتيشية لأماكن بيع زيت الزيتون خلال الموسم الحالي، نتج عنها تحويل 55 مخالفة إلى المدعي العام وإتلاف كمية من زيت الزيتون المخالف قدرت بنحو 17897 لترا، توزعت على 6600 لتر في إقليم الوسط، 1066 لترا في إقليم الشرق، 10176 لترا في إقليم الشمال، بالإضافة الى 55 لترا في إقليم الجنوب.وأضاف أن المؤسسة شاركت في الرقابة على المعاصر مع الجهات الرسمية المعنية، كما أنها تابعت الصفحات والإعلانات التي تروج لزيت الزيتون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحماية المستهلك من بعض الإعلانات المضللة.وأكد مهيدات، أن المؤسسة بادرت بتخصيص ختم حراري وملصقات خاصة لعبوات الزيت (التنكات) المفحوصة من قبل المؤسسة في معاصر زيت الزيتون، كما أطلقت حملة (افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك) في مختلف أنحاء المملكة من خلال فروعها، حيث تشمل إجراء فحص أولي وسريع للزيت، وفي حال ثبت غش العينة أو في حال الشك بالنتيجة يتم إرسال العينات إلى مختبرات الغذاء.وبين، أن مختبرات المؤسسة معتمدة محلياً ودولياً لإجراء فحوصات زيت الزيتون ومجهزة بأحدث الأجهزة اللازمة ولديها فنيين مختصين من ذوي الخبرة والكفاءة وخبراء معتمدين ومدربين حاصلين على شهادات من خلال امتحانات دولية تعقد سنوياً بالتعاون مع المجلس الأعلى لزيت الزيتون للفحوصات الحسية الخاصة بالزيت.ولفت النظر إلى أن الكوادر المختصة في مختبرات المؤسسة تقوم بإجراء الفحص الفني للغش في زيت الزيتون عن طريق الكشف عن الأحماض الدهنية ونسبها ومطابقتها للقاعدة الفنية الخاصة بزيت الزيتون للكشف عن غش زيت الزيتون عند خلطه بزيوت نباتية أخرى باستخدام أجهزة مخبرية متطورة ومتخصصة، بالإضافة إلى فحوصات الجودة والصلاحية والتي تشمل فحص البيروكسيد حيث يحدد هذا الفحص مدى حدوث التزنخ (التأكسد) في الزيت، حيث إن ارتفاع نسبته تؤدي إلى تغير رائحة ونكهة الزيت وفحص نسبة الحموضة ويستخدم هذا الفحص للحكم على نوع زيت الزيتون وصلاحيته للاستهلاك البشري.