انخفاض حالات كورونا النشطة في المملكة

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة حول وباء كورونا، وجود 28 ألفا و 906 اصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح اليوم الإثنين.

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ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 12 ألفا و 710 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 26 حالة وفاة الأحد.



وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و 65 ألفا و 551 إصابة.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليون و239 ألفاً و 55 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 290 مليوناً و 642 ألفا و 746 حالة، شفي منها 254 مليوناً و 583 ألفا و 687 حالة.



وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و 460 ألفا و 451 حالة وفاة حول العالم.

