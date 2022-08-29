انخفاض سعر الخيار والبندورة 5 قروش محلياً

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الوكيل الاخباري

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3178.735 طن، توزعت على 1829.932 طن خضار،1150.871 طن فواكه، و 197.932 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1318.842 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 50 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 25 إلى 40 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين :



 




 

 


 

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