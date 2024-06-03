انخفاض سعر الليمون في السوق المركزي

الوكيل الإخباري - انخفض سعر الليمون بفارق 10 قروش إلى ربع دينار في السوق المركزي اليوم الاثنين.



ووفقًا للنشرة اليومية الاسترشادية الصادرة عن السوق المركزي، والتي ترصد الحد الأدنى والأعلى لسعر بيع الكيلو في السوق، تراوح سعر الليمون اليوم بين 70 - 150 قرشًا للكيلو بعد أن وصل أمس إلى 175 قرشًا للكيلو في السوق المركزي.



وكانت وزارة الزراعة قد قررت فتح باب استيراد الليمون بعد أن لاحظت الوزارة، منذ شهر نيسان الماضي، انخفاض الكميات الواردة للأسواق من مادة الليمون والارتفاع التدريجي للأسعار. حيث قامت الوزارة منذ تاريخ ١٧ / ٤ / ٢٠٢٤ بفتح باب استيراد الليمون من مصادر مختلفة، والتي من المتوقع أن تتوفر في الأسواق خلال عشرة أيام وستزيد عن الحاجة اليومية، وستعمل على استقرار الأسعار بشكل تدريجي.



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