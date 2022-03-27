الأحد 27-03-2022
الوكيل الاخباري

وزير الزراعة: اتحاد مربي الأبقار انفرد بقرار رفع الأسعار دون مسوغ قانوني

إحالة محافظ الزرقاء إلى التقاعد

بحث التعاون بين جامعة آل البيت و كيو أس

قرار مرتقب بشأن دوام الجامعات في رمضان

22 ألف مستفيد من السلف الشرائية

تحويل اتحاد مربي الأبقار ومنتجي الحليب للمدعي العام

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم الاثنين

ندوة علمية تناقش دور الفلك والشرع في تحري هلال شهر رمضان

العدينات: خطة بلدية الطفيلة تستند إلى التشاركية بين المؤسسات

مجلس الوزراء يفوض وزيري الصناعة والزراعة بالسماح بإمكانية استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان

الأحد، 27-03-2022 07:54 ص

انخفاض طفيف على أسعار الخضار اليوم

0L5A1045


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد 2986.412 طن، توزعت على 1623.267 طن خضار، 1180.515 طن فواكه، و 182.630 طن ورقيات.

اضافة اعلان


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 137.481 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 40 إلى 70 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 30 قرش، بطاطا من 45 إلى 60 قرش، بندورة من 45 إلى 55 قرش، خيار من 50 إلى 85 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الأحد:



 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

وزير الزراعة: اتحاد مربي الأبقار انفرد بقرار رفع الأسعار دون مسوغ قانوني

مبنى رئاسة الوزراء

إحالة محافظ الزرقاء إلى التقاعد

3202220225829896108388

بحث التعاون بين جامعة آل البيت و كيو أس

320221584820531922742

22 ألف مستفيد من السلف الشرائية

3202221211654894212762

تحويل اتحاد مربي الأبقار ومنتجي الحليب للمدعي العام

3202227123758390691176

ندوة علمية تناقش دور الفلك والشرع في تحري هلال شهر رمضان

أخبار متعلقة
0L5A1048

استمرار ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي

بط

انخفاض سعر البندورة والبطاطا اليوم في السوق المركزي

بندورة

ارتفاع سعر البندورة اليوم في السوق المركزي

خضار 5

تفاصيل أسعار الخضار اليوم الخميس

خضار 1

استقرار أسعار الخضار اليوم الأربعاء

خضار 2

استقرار أسعار الخضار اليوم