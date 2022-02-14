انخفاض طفيف على اصابات كورونا النشطة في الأردن

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة حول وباء كورونا، انخفاض طفيف في عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن مقارنة مع أول امس السبت.

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وبينت ارقام وزارة الصحة، وجود 189 ألفا و 827 حالة نشطة حتى صباح اليوم الاثنين .



ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 13 ألفا و508 أشخاص في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 31 حالة وفاة أمس الأحد.



وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و468 ألفا و 360 إصابة.



