الثلاثاء 15-02-2022
الوكيل الاخباري

البرهان يعين الفريق ياسين إبراهيم وزيرا مكلفا للدفاع

الحنيطي: الملك سيعلن أخباراً جيدة للمتقاعدين العسكريين غداً وهدية خاصة من جلالته لأفراد المنطقة الشرقية

العجارمة ينصح الحكومة: أوقفوا الملاحقة بدلاً من العفو العام

أمسية شعرية وفنية بمنتدى الرّصيفة الثقافي

الرئيس الأوكراني: احتمال أن يبدأ الهجوم الروسي الأربعاء

مكافحة الفساد تطلب تقارير دوام موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

أردنية العقبة توفر تسهيلات لطلبة الثانوية

خبير قانوني: العفو العام له تبعات اجتماعية واقتصادية جسيمة

أمريكا تعلن نقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية كييف

البلبيسي: تأخر المواطنين بتلقي المطاعيم سيؤخر من رفع القيود.. والتفتيش لن يتوقف

الإثنين، 14-02-2022 08:24 ص

انخفاض طفيف على اصابات كورونا النشطة في الأردن

0L5A1628 - Copy


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة حول وباء كورونا، انخفاض طفيف في عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن مقارنة مع أول امس السبت. 

اضافة اعلان

 

وبينت ارقام وزارة الصحة، وجود 189 ألفا و 827 حالة نشطة حتى صباح اليوم الاثنين .

ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 13 ألفا و508  أشخاص في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 31 حالة وفاة أمس الأحد.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و468 ألفا و 360 إصابة.


 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
637804557681847857

الحنيطي: الملك سيعلن أخباراً جيدة للمتقاعدين العسكريين غداً وهدية خاصة من جلالته لأفراد المنطقة الشرقية

ajarmah

العجارمة ينصح الحكومة: أوقفوا الملاحقة بدلاً من العفو العام

www

أمسية شعرية وفنية بمنتدى الرّصيفة الثقافي

main_image620ab6e454594

مكافحة الفساد تطلب تقارير دوام موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

1202222145557240603671

أردنية العقبة توفر تسهيلات لطلبة الثانوية

144655

خبير قانوني: العفو العام له تبعات اجتماعية واقتصادية جسيمة

أخبار متعلقة
0L5A1599 - Copy

ارتفاع متواصل لإصابات كورونا النشطة في الأردن - أرقام

1220211018331764812490

إصابات كورونا الأسبوعية في الأردن ترتفع 90 %

0L5A1599 - Copy

أطباء وخبراء أوبئة: بهذه الطريقة يمكن كسر حلقة إنتشار كورونا في الأردن

0L5A9566

خبير يكشف أسباب امتناع البعض عن تلقي لقاح كورونا في الأردن

main_image61ebf5bf86c7e

409 وفيات بكورونا منذ بدء العام.. والعاصمة تسجل أعلى عدد إصابات بنحو 40 ألف إصابة

120221791932741965843 (1)

ارتفاع حالات كورونا النشطة في المملكة