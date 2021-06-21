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الإثنين، 21-06-2021 09:08 ص

انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة إلى 6633 حالة

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الوكيل الإخباري -  أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 6633 حالة حتى صباح الاثنين.اضافة اعلان


ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 9663 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 7 حالات وفاة الاحد.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 746 ألفا و480 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 35 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 730 ألفا و184 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 179 مليونا و259 ألفاً و991 حالة، شفي منها 163 مليونا و827 الفا و935 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 3 ملايين و882 ألفا و107 اشخاص حول العالم.

 




 

 


 

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