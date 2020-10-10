السبت 10-10-2020
الوكيل الاخباري

جامعة اليرموك توضح حول قبولات كلية الطب

اجراء 700 فحص كورونا في إربد

نقابة الصاغة للوكيل : ارتفاع أسعار الذهب محليا

انخفاض عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها تجارة عمان خلال 9 أشهر

اصابتان جديدتان بكورونا في الرمثا

توصيات قادمة بعد الحظر الشامل

أسعار الذهب السبت 10/10/2020

وفيات السبت10/10/2020

انخفاض طفيف على الحـرارة

لجنة الاوبئة : كورونا لا يرحم أي فئة عمرية




السبت، 10-10-2020 11:13 ص

انخفاض عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها تجارة عمان خلال 9 أشهر

A4CYOUsoOJ9Nn729qVVu8RkN6zbGGxHjyXXa3Cvr


الوكيل الاخباري- انخفض عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 2020 بنسبة 15 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2019 .

اضافة اعلان

وحسب معطيات احصائية خاصة بالغرفة، فان عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بلغ 25096، مقابل 29407 شهادات خلال نفس الفترة من العام الماضي.


ورافق انخفاض عدد شهادات المنشأ خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، تراجع قيمة الصادرات الى ما يقارب 678 مليون دينار، مقابل 781 مليون دينار للفترة نفسها من 2019، وبنسبة 13 بالمئة.


وذهبت شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي إلى العديد من البلدان، ابرزها السعودية بعدد 6680، تليها الإمارات العربية المتحدة 3579، فالعراق 1052، ثم مصر 563، وسويسرا بعدد 40 شهادة.


وذهبت غالبية صادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي الى العراق بقيمة نحو 139 مليون دينار، ثم سويسرا بقيمة 125 مليون دينار، ثم دولة الامارت العربية المتحدة 107 ملايين دينار، فالسعودية 57 مليون دينار، ومصر بقيمة ما يقارب 40 مليون دينار.


وحسب المعطيات، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير)، ما قيمته 274 مليون دينار، والزراعية نحو 105 ملايين دينار والصناعية بقيمة 71 مليون دينار، ثم المنتجات العربية 19 مليون دينار، فيما باقي الصادرات ذهبت لمنتجات اخرى مختلفة.


وتقوم غرفة تجارة عمان بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.


كما تصدر الغرفة شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المصدر، استناداً على فاتورة المُصنّع الأصليّة مُصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت بأن البضاعة من منشأ أردني.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
EjoNShLWAAA_Trs

اجراء 700 فحص كورونا في إربد

3202017203349977840181

مدير الطب الشرعي يعلن وفاة ابن عمه بكورونا

tJ0F4

اصابتان جديدتان بكورونا في الرمثا

ظ

توصيات قادمة بعد الحظر الشامل

9202011205729208763697

7 وفيات جديدة بكورونا في الأردن

gczrNCale6flMcQx2RJluxtZBshfmIdBGndbSoye

جهود متواصلة للتعامل مع حريق شب بأراض زراعية في الكورة

أخبار متعلقة
5202029194343183245193

محافظ العاصمة: عزل 10 بنايات في عمان

da8ae34a-31d6-45b7-b115-2f862424f685

إغلاق 6 أسواق شعبية في عمان - أسماء

غ

21 مختبرا معتمدا في عمان لإجراء فحص كورونا

92020711513153585815

تعليق الدوام بمدرستين خاصتين في عمان

العزل-الصحي-مستشفى-حمزه-1503202001

وفاة جديدة بفيروس كورونا بمستشفى الامير حمزة

9202061075924450425

مدير البشير يدعو هذه الفئات لعدم مراجعة المستشفى بعد تسجيل اصابات كورونا