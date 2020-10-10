انخفاض عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها تجارة عمان خلال 9 أشهر

الوكيل الاخباري- انخفض عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 2020 بنسبة 15 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2019 .

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وحسب معطيات احصائية خاصة بالغرفة، فان عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بلغ 25096، مقابل 29407 شهادات خلال نفس الفترة من العام الماضي.



ورافق انخفاض عدد شهادات المنشأ خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، تراجع قيمة الصادرات الى ما يقارب 678 مليون دينار، مقابل 781 مليون دينار للفترة نفسها من 2019، وبنسبة 13 بالمئة.



وذهبت شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي إلى العديد من البلدان، ابرزها السعودية بعدد 6680، تليها الإمارات العربية المتحدة 3579، فالعراق 1052، ثم مصر 563، وسويسرا بعدد 40 شهادة.



وذهبت غالبية صادرات الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي الى العراق بقيمة نحو 139 مليون دينار، ثم سويسرا بقيمة 125 مليون دينار، ثم دولة الامارت العربية المتحدة 107 ملايين دينار، فالسعودية 57 مليون دينار، ومصر بقيمة ما يقارب 40 مليون دينار.



وحسب المعطيات، بلغت صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير)، ما قيمته 274 مليون دينار، والزراعية نحو 105 ملايين دينار والصناعية بقيمة 71 مليون دينار، ثم المنتجات العربية 19 مليون دينار، فيما باقي الصادرات ذهبت لمنتجات اخرى مختلفة.



وتقوم غرفة تجارة عمان بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.



كما تصدر الغرفة شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المصدر، استناداً على فاتورة المُصنّع الأصليّة مُصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت بأن البضاعة من منشأ أردني.





