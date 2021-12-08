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الأربعاء، 08-12-2021 04:09 م

انخفاض على أسعار اللحوم في الأسواق المحلية.. فهل الخروف الجورجي هو السبب؟

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الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار بعض أصناف اللحوم في السوق المحلي، وفق ما أكده رئيس جمعية مربي الأغنام في الكرك زعل اكواليت.

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وقال اكواليت لـ"الوكيل الاخباري" إن أسعار اللحوم الرومانية انخفضت بمعدل 3 دنانير للكيلو الواحد، حيث انخفض سعر اللحوم الرومانية للخراف كبيرة الحجم لحوالي 4 - 5 دنانير للكيلو الواحد.

 

فيما حافظ الخروف الصغير سواء البلدي أو الروماني على أسعاره، حيث يباع سعر الكيلو غرام الواحد من لحم الخروف الصغير (أقل من 25 كغم) بحوالي 12 دينارا في العاصمة عمان.

 

ونفى اكواليت أن يكون الخروف الجورجي الذي سمحت وزارة الزراعة باستيراده مؤخراً سببا في انخفاض أسعار اللحوم، مؤكدا أن اللحوم الجورجية لن يكون لها تأثيرا يذكر على أسعار اللحوم في السوق المحلي.

 

من جهته قال الناطق الاعلامي لوزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي إن الأسعار في الأسواق مستقرة، ولا يوجد أي ارتفاعات غير مبررة للأسعار خارج المنافسة، مؤكدا أن الأسواق مستقرة.

 

ونفى أن يكون الخروف الجورجي هو السبب في انخفاض أسعار اللحوم، مشيراً أن الخروف الجورجي لم يصل بعد إلى الأردن، ولن يؤثر على الأسعار طالما أنه لم يدخل الأسواق المحلية.

 

وأضاف البرماوي لـ"الوكيل الاخباري" أن هناك ارتفاعا في أسعار القهوة لأسباب تعود للمصدر وظروف الاستيراد والتصدير.

 

وقال إن الوزارة ترفض رقابة على الأسواق والأسعار، ولا يوجد ما يستدعي ذكره.

 




 

 


 

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