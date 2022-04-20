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الأربعاء، 20-04-2022 07:11 ص

انخفاض على درجات الحرارة اليوم

البلد


الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة بقليل؛ الأجواء ربيعية لطيفة في المرتفعات الجبلية والسهول،ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة،والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط  بين الحين والآخر مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.

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ليــــــــــلاً:أجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .
خليج العقبة:


الأجواء معتدلة الحرارة نهاراً،لطيفة الحرارة ليلاً مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية،والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً،والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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