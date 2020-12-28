انخفاض في عدد فحوصات كورونا الايجابية

الوكيل الاخباري -

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بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 8.53% من إجمالي الفحوصات التي أجريت للكشف عن فيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية.ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة فإن عدد الفحوصات الإيجابية هي الأقل منذ ما يقرب 70 يوماً، حين سجلت المملكة يوم 20 تشرين الأول الماضي نسبة إصابات بلغت 7.9%.فيما بلغ الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 101 حالة فيما غادرت 125 حالة.وعن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات فقد بلغ (807) حالات.