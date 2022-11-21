انخفاض كيلو البندورة ربع دينار اليوم

الإثنين 21-11-2022
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الإثنين، 21-11-2022 07:40 ص

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3161.647 طن، توزعت على 186.927 طن خضار،1041.172 طن فواكه، و 259.548 طن ورقيات.
كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 976.548 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 35 إلى 75 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 10 إلى 25 قرش، الليمون من 50 إلى 80 ، زيتون من 80 إلى 150 قرشاً ، زهرة من 25 إلى 35 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين:

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