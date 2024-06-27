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الخميس، 27-06-2024 11:55 ص

انخفاض مساحات الأبنية المرخصة 12 %

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الوكيل الاخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من عام 2024 ما مساحته 2.530 مليون م2، مقارنة مع 2.872 مليون م2 للفترة نفسها من عام 2023، بانخفاض نسبته 12%.

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كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 6,730 رخصة خلال الثلث الأول من عام 2024، مقارنة مع 7,624 رخصة خلال الفترة نفسه من عام 2023، بانخفاض نسبته (11.7%).

 

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