انخفاض مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الربع الأول 12.7 %

الوكيل الإخباري - انخفض إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة في الربع الأول من العام الحالي 2022، بنسبة 12.7بالمئة، لتبلغ نحو 1.714 مليون متر مربع، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي 2021 والبالغة 1.963 مليون متر مربع.



وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها اليوم الأحد، إلى انخفاض إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 20.8 بالمئة، لتبلغ 5335 رخصة في الربع الأول من هذا العام، مقارنة مع 6732 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

اضافة اعلان

وانخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 15.8 بالمئة، لتبلغ 1.460 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 1.734 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 10.9 بالمئة، لتبلغ نحو 254 ألف متر مربع ، مقارنة مع نحو 229 ألف متر مربع لذات الفترة من العام الماضي.



وبحسب التقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الربع الأول من العام الحالي، ما نسبته 85.2 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 14.8 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.



وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 65.7 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.9 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.4 بالمئة.



وفقا للتقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 62.1 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 37.9 بالمئة.



وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو1.064 مليون متر مربع خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل نحو 1.122 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاضٍ نسبته 5.2 بالمئة.



أما على مستوى شهر آذار للعام الحالي، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2018 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 698 ألف متر مربع، مقارنة مع 657 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من العام الماضي، بارتفاعٍ نسبته 6.2 بالمئة.