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الأربعاء، 03-11-2021 08:17 ص

انخفاض ملموس على أجور الشحن البحري

صادرات


الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب وجود انخفاض ملموس على أجور الشحن البحري للبضائع والسلع القادمة للمملكة من الصين ودول الشرق الاقصى، متوقعا انعكاسها على السوق المحلية خلال شهرين.

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وقال الخطيب في تصريح، أن أجور الشحن البحري للحاوية الواحدة 40 قدما القادمة على سبيل المثال من ميناء شنغهاي الى العقبة انخفضت منذ نحو أسبوع الى 7500 دولار مقابل 10 آلاف دولار قبل شهر.


وأضاف الخطيب الذي يدير ايضا احدى اكبر شركات الملاحة في البلاد، "سيكون هناك انخفاض آخر جراء نقص البضائع من الصين لخفض الإنتاج الناتج عن خفض ساعات العمل لتوفير الطاقة".


وتوقع أن يبدأ انعكاس هذا الانخفاض على أسعار السلع والبضائع المستوردة للسوق المحلية خلال شهرين على الأقل، فيما سيكون لها آثار سلبية على الصادرات لوجود نقص بعدد الحاويات التي ستذهب لبعض الدول.


ويبلغ عدد الحاويات التي ترد الى الأردن سنويا نحو 500 ألف حاوية متكافئة، مقابل 120 ألف حاوية متكافئة صادرة محملة بالبضائع.


 




 

 


 

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