انخفاض ملموس على الحرارة و 5 درجات في الشمال - تفاصيل

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الارصاد الجوية، ان الايام القادمة سوف تشهد فيها درجات الحرارة انخفاضها ملموسا، بحيث يصل اقلها يوم الثلاثاء المقبل وتكون فيها الحرارة العظمى أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-4) درجات مئوية، وستنخفض الحرارة في عمان الى 6 درجات و تصل الى 5 درجات في المرتفعات.

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وفي التفاصيل التي نشرتها الدائرة، فان الطقس اليوم السبت، سيكون معتدل الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.



اما ليلاً، تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح متغيرة الاتجاه و خفيفة السرعة.



درجات الحرارة السبت :

المدينة / درجة الحرارة / العظمى / الصغرى

شرق عمان / 26 / 13

غرب عمان / 24 / 11

المرتفعات الشمالية / 22 / 10

مرتفعات الشراه / 24 / 11

مناطق البادية / 30 / 15

مناطق السهول / 26 / 15

الأغوار الشمالية / 29 / 18

الأغوار الوسطى / 30 / 19

الأغوار الجنوبية / 33 / 22

البحر الميت / 32 / 21

العقبة / 33 / 20



الأحد:

ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة، وتتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية خاصة البادية الشرقية.



درجات الحرارة :

المدينة / درجة الحرارة / العظمى / الصغرى

شرق عمان / 29 / 14

غرب عمان / 27 / 12

المرتفعات الشمالية / 25 / 11

مرتفعات الشراه / 27 / 12

مناطق البادية / 33 / 16

مناطق السهول / 29 / 16

الأغوار الشمالية / 32 / 19

الأغوار الوسطى / 33 / 20

الأغوار الجنوبية / 36 / 23

البحر الميت / 35 / 22

العقبة / 36 / 22



الاثنين:

انخفاض على درجات الحرارة، الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.



درجات الحرارة :

المدينة / درجة الحرارة العظمى / الصغرى



شرق عمان / 25 / 10



غرب عمان / 23 / 08



المرتفعات الشمالية / 21 / 07



مرتفعات الشراه / 23 / 09



مناطق البادية / 29 / 13



مناطق السهول / 25 / 12



الأغوار الشمالية / 29 / 16



الأغوار الوسطى / 30 / 17



الأغوار الجنوبية / 33 / 21



البحر الميت / 32 / 19



العقبة / 33 / 20



الثلاثاء:

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تسجل درجات الحرارة العظمى أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-4) درجات مئوية، الأجواء غائمة جزئياً في أغلب المناطق، ومائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تسود أجواء معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.



درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء :

