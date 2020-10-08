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الخميس، 08-10-2020 06:16 م

انخفاض نسبة الاشغال في فنادق العقبة الى 25%

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الوكيل الاخباري  - انخفضت نسبة الاشغال في فنادق مدينة العقبة السياحية الى ادنى مستوياتها مقارنة بالاعوام السابقة، حيث وصلت الى اقل من 25 بالمئة، وفق مفوض السياحة والاقتصاد في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي .
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وقال ماضي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إن السلطة سمحت للفنادق بتقديم كامل خدماتها وفق المعايير والبروتوكولات الصحية المتبعة لمواجهة وباء كورونا المستجد، لافتا الى ان الحجوزات الفندقية بالعقبة وصلت الى مستويات متدنية بسبب تداعيات كورونا التي اجتاحت مختلف دول العالم وأثرت سلبا على الاقتصاد والسياحة محليا وعالميا .

وبين أن اعداد الزوار الاجانب الى مدينة العقبة انخفض بشكل ملحوظ بسبب الجائحة في الوقت الذي كانت العقبة مرشحة الى ان يصل عدد زوارها العام الحالي 2020 الى اكثر من مليون ونصف المليون سائح وزائر.

وقال صاحب فندق صلاح البيطار ان الحجوزات في الغرف الفندقية بكافة تصنيفاتها انخفضت بشكل كبير نتيجة تخوف المواطنين من الاختلاط بسبب تفشي فيروس كورونا ووصول الاصابات بالمملكة الى ارقام قياسية.

وأضاف أن الركود الحالي لم تشهده المنشآت الفندقية بالعقبة منذ عشرات السنوات، مشيرا الى ان النزلاء الحالين والموجودين في الفندق لا يخرجون من الفندق الا للتسوق والشاطئ.

 




 

 


 

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