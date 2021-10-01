انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية الجمعة

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة ، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 10727 وفاة.

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وأجري 27327 فحصا مخبريا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 2.85% مقابل 3.27%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 10101353 فحصا.



وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 428 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 801526، فيما بلغ عدد حالات الإصابات النشطة 12444.



وسُجلت 68 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 59 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 451 إصابة.

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