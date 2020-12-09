انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية بكورونا الى 13.19%

الوكيل الاخباري - سجلت في الأردن الأربعاء، 3088 اصابة بفيروس كورونا، رفعت اجمالي عدد حالات الاصابة إلى 250219 اصابة.

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وبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1156) وبنسبة إشغال (27%). فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (392) وبنسبة إشغال (44%)، ويبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (204) وبنسبة إشغال (24%).

وبلغت نسبة فحوصات كورونا الايجابية إلى فحوصات كورونا الكلية الأربعاء، 13.19%.



وبحسب ما أعلنت وزارة الصحة فقد تم اجراء 23420 فحصا مخبرياً، اكتشف من خلالها 3088.









