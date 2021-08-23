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الإثنين، 23-08-2021 06:13 م

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، تسجيل (15) حالات وفاة و(976) إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن.

وبين الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، أن نسبة الفحوصات الايجابية بلغت (2.83%)، وذلك بعد اجراء (34484) فحصا، مقابل (3.46%) ليوم أمس الأحد.

وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات (66) حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات (68) حالة.

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