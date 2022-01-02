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الأحد، 02-01-2022 10:07 ص

اندلاع حريق بمبنى برلمان جنوب إفريقيا -صور

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الوكيل الإخباري-شبّ حريق في برلمان جنوب إفريقيا بمدينة كيب تاون يوم الأحد، حيث أظهرت صور تصاعد ألسنة اللهب من سطح المبنى، كما شوهد عمود من الدخان يتصاعد من مسافة بعيدة.

ولم يعرف على الفور ما إذا كان أحد بداخل مبنى البرلمان في جنوب افريقيا، وفق ما ذكرت "رويترز".

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وقال جين بيير سميث، عضو لجنة بلدية كيب تاون المسؤول عن السلامة والأمن في جنوب افريقيا، إن الحريق شبّ في الطابق الثالث للمبنى.

 

وأضاف سميث أن النيران اشتعلت في السطح، وأن مبنى مجلس النواب "جنوب افريقيا" يحترق أيضا.


وأشارت تقارير أولية إلى أنه الحريق بدأ في منطقة المكاتب ثم امتد لصالة الرياضة.


وأظهرت لقطات تلفزيونية انتشار أجهزة الطوارئ في مكان الحادث، وهو ما أكده سميث قائلا إن هناك ست عربات إطفاء ونحو 36 من رجال الإطفاء، يعملون على إخماد الحريق.


 


سكاي نيوز

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