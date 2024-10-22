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الضمان الاجتماعي يعلن عن منح دراسية لأبناء المتقاعدين
الجمعية العلمية لهشاشة العظام تعقد يوما علميا
تنظيم الاتصالات تشارك بأعمال الندوة العالمية للتقييس
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المطارات الأردنية: 98% اكتمال مشروع ردم الجانب الجوي في مطار ماركا
الضريبة: عملية صرف الرديات الضريبية مستمرة ولم تتوقف
من هم المتوفون بحادث العدسية؟
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فلسطين
مستوطنون متطرفون يقتحمون مقامات إسلامية بالضفة
مسؤول دبلوماسي: حماس لا تتراجع عن مطالبها
الاحتلال يقتحم الخليل ونابلس ويشن حملة مداهمات واعتقالات
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الحسين اربد يلتقي ناساف الأوزبكي بدوري أبطال آسيا غدا
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
5 آلاف تذكرة حصة الجماهير الأردنية في مواجهة العراق
أخبار الشركات
أخبار الشركات
كابيتال بنك يؤكد التزامه بدعم الفنانين الأردنيين ويرعى المعرض الحصري
الذكاء الاصطناعي في -‘Galaxy’ كيف يطلق 'Galaxy Z Fold6' و 'Galaxy Z Flip6' العنان لإبداعك الداخلي؟
رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، في مكاتب إدارة الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات
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