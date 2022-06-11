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السبت، 11-06-2022 07:28 م

انسداد خط ناقل يوقف ضخ المياه إلى بلدة ساكب

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة مياه اليرموك عن إيقاف ضخ المياه إلى مناطق ببلدة ساكب بمحافظة جرش، إثر حدوث انسداد في الخط الناقل للبلدة.

وقال مدير عام الشركة المهندس منتصر المومني، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن إيقاف الضخ لبلدة ساكب نجم عن انسداد طارىء في الخط الناقل للبلدة بقطر 200 مليمتر.

وأضاف أن الكوادر الفنية في الشركة تواصل العمل لغاية الوقوف على أسباب الانسداد وإزالته من الخط تمهيدًا لإعادة الضخ كالمعتاد.

وأوضح المومني أن المناطق المتأثرة بوقف الضخ في ساكب، هي حي الوسط والطور العالي والمنخفض وحارة الزبيب وطريق الحسينيات والهواية والمسرب ونجدة وطريق المحمية، مشيراً إلى أن أية منازل للمشتركين لم تصلها المياه سيجري تزويدها بواسطة الصهاريج.

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