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الأحد، 19-02-2023 02:42 م

انضمام منشآت صحية جديدة لخدمة توصيل الأدوية الشهرية

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الحوسبة الصحية، عن انضمام 7 منشآت صحية جديدة تابعة لوزارة الصحة، لتقديم خدمة توصيل الأدوية الشهرية من خلال تطبيق "حكيمي" مقابل رسوم رمزية ومحددة، ليرتفع إجمالي المنشآت الصحية التي تقدم هذه الخدمة إلى 41 منشأة في مختلف أنحاء المملكة.

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وشمل الانضمام الجديد للمنشآت التي باشرت بتقديم هذه الخدمة (مركز صحي الأميرة بسمة الشامل، ومركز صحي أحد الشامل، ومركز صحي ماركا الشامل، ومركز صحي النصر الشامل، ومستشفى الإيمان في محافظة عجلون، ومستشفى الكرك الحكومي، ومستشفى السلط الحكومي).


وقال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية، المهندس عمر عايش، في بيان للشركة اليوم الأحد، إن الشركة، ستواصل العمل على تمكين المريض وتوفير الوقت والجهد عليه ما أمكن، من خلال إضافة المزيد من الخدمات لتسهيل الإجراءات، مشدداً على التزامها وسعيها المتواصل للارتقاء بجودة ونوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين.


وأضاف أن تطبيق "حكيمي" يمكن المستخدمين من الاطلاع على بعض المعلومات الصحية الموثقة في السجل الطبي الإلكتروني الخاص بهم مثل خاصية الاطلاع على المواعيد الطبية في عيادات الاختصاص في أي من المنشآت الصحية التي تطبق "برنامج حكيم"، وخاصية الاطلاع على الأدوية الحالية، الحساسيات، المطاعيم، نتائج الفحوصات المخبرية والعلامات الحيوية للمستخدم، بالإضافة إلى خدمة طلب توصيل الأدوية المكررة شهرياً للمنازل.


ويمكن للمرضى الدخول إلى تطبيق "حكيمي" في أي وقت ومن أي مكان باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة ويمكن الحصول عليها عند التسجيل لأول مرة في أي من المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والتي تطبق نظام حكيم، وأيضاً يستطيع مستخدمو التطبيق للهواتف الذكية الدخول إلى منصة"حكيمي" باستخدام نفس رمز الدخول الخاص بالتطبيق.


يشار إلى أن الشركة وقعت في شهر أيلول الماضي اتفاقية مع شركة البريد الأردني بهدف توصيل الأدوية الشهرية لمرضى وزارة الصحة بشكل آمن وسريع، من خلال منصة وتطبيق "حكيمي" وبرسوم ثابتة (ديناران) لجميع المناطق تدفع إلكترونياً عن طريق مدفوعاتكم، حيث يتم نقل الأدوية بصناديق أو حافظات خاصة بأعلى معايير السلامة والصحة العالمية، وسيتم العمل في تطبيق الخدمة بشكل تدريجي ومستمر لتشمل جميع المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والمطبقة لبرنامج "حكيم".

 




 

 


 

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