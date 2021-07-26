انطلاقة ناجحة لأول نقطة تبادل الإنترنت في الأردن (AqabaIX)

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة نايتل؛ المشغلة لنقطة تبادل الإنترنت الأولى في الأردن AqabaIX عن البدء الرسمي بتشغيل نقطة تبادل الإنترنت في مدينة العقبة، وذلك بعد نجاحها باستقطاب مجموعة من أهم شركات الاتصالات المحلية والإقليمية بالإضافة إلى نخبة من شركات المحتوى العالمية ومنها شركة جوجل العالمية، وشركة Subspace العالمية المختصة في تطوير أداء الشبكات وتحسين زمن الاستجابة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى جمعية الإنترنت العالمية غير الربحية عبر شركة PCH العالمية.

اضافة اعلان



تمثل نقطة تبادل الإنترنتAqabaIXجزءاً هاماً من مشروع مدينة العقبة الرقمية، حيث تعمل شركة نايتل على تطوير البنية التحتية الخاصة بخدمات الاتصالات ضمن مشروع المدينة الرقمية والعمل على تطوير وإنشاء منصات رقمية تعمل على تطوير وتوطين بنية تكنولوجيا المعلومات والربط الدولي ضمن مدينة رقمية متكاملة في مدينة العقبة، وتعتبر نقطة تبادل الإنترنت AqabaIX نقطة التقاء محايدة تربط مقدمي خدمة الإنترنت مع مقدمي خدمة المحتوى الرقمي بهدف تبادل المعلومات والبيانات فيما بينهم، وتسهم بشكل مباشر في تحسين جودة خدمات الإنترنت في المنطقة، بالإضافة الى رفع أداء الشبكات عن طريق تقليل زمن الوصول للمحتوى، وتقليل عدد النقاط الوسطية مما يخفض كلف نقل البيانات على مزودي خدمة الإنترنت المحليين.



من جانبه علق رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور بقوله: "أنه وانطلاقاً من إيمان الهيئة بأهمية إتاحة المجال لإنشاء وتشغيل نقاط لتبادل الإنترنت، فقد تبنت هذا الموضوع منذ العام 2017 وقامت بدراسة وضع السوق والبيئة التنظيمية في الأردن، كما تم تقييم معايير أفضل الممارسات العالمية والإقليمية مما نتج عنه إصدارها للقرار التنظيمي الخاص بنقاط الربط على الإنترنت في الأردن في العام 2020، لما له من فوائد عديدة كتقليل الكلف على المشغلين كونه يتيح تجوال وإرسال حركة الإنترنت المحلي بين شبكات الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت دون الحاجة للخروج إلى نقطة ربط دولية مما يتيح سرعة الخدمات وبالتالي ينعكس على مصلحة المواطنين، كما يساهم في تقليل وقت تنزيل واستدعاء المعلومات من مصادرها."

كما أكد الجبور أن هذا الإجراء سيوفر لحركة الإنترنت المحلية اعتمادية عالية وذلك كونها لن تتأثر بانقطاع الكوابل والخطوط الدولية بالإضافة إلى المحافظة على سرية المعلومات وحماية البيانات، الأمر الذي يعزز خطط الحكومة وسياسات التحول الرقمي في المملكة وينهض بالخدمات المقدمة كمّاً ونوعاً.



وقد عبر المدير التنفيذي لشركة نايتل المهندس إياد أبو خرما عن اعتزازه وفريق العمل في شركة نايتل بالانطلاقة الناجحة لنقطة تبادل الإنترنت AqabaIX وأشاد بالتعاون الكبير الذي أبدته كل من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات؛ والعديد من شركات الاتصالات المحلية التي عملت بروح الفريق الواحد لإنجاح مشروع نقطة تبادل الإنترنت المحايدة في مدينة العقبة.



وأكد أبو خرما أن الشركة مستمرة بتطوير مدينة العقبة الرقمية Aqaba Digital Hub وكشف عن مراحل قادمة سيتم الإعلان عنها قريباً جداً ستسهم باستقطاب استثمارات ومشاريع عملاقة للمنطقة.



يذكر أن نقطة تبادل الإنترنت المحايدة في مدينة العقبة AqabaIX هي أول نقطة تبادل إنترنت في الأردن والتي حصلت على موافقة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نهاية العام المنصرم، وبذلك وضعت مدينة العقبة والأردن لأول مرة على خارطة نقاط تبادل الإنترنت العالمية

