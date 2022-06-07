الثلاثاء 07-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وفاة سائق بتدهور صهريج نفط على طريق الجفر

الضمان : انضمام العلمي للخدمات المالية لتقديم خدمة Daman Pay

خبراء يناقشون آفاق الاستثمار بالطاقة المستدامة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط

مراكزٌ يتوافر فيها مطعوم كورونا الأربعاء - أسماء

حوارية تناقش تعزيز عادة القراءة لدى الاطفال

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

ندوة حوارية بعنوان الشباب والاستقلال في إربد

انطلاق أعمال الدورة 115 للمجلس الدولي للزيتون

الخدمة المدنية تنظم برنامجا تدريبيا حول جائزة الموظف المثالي

المياه: إزالة 29 اعتداء في مأدبا والكرك

الثلاثاء، 07-06-2022 06:44 م

انطلاق أعمال الدورة 115 للمجلس الدولي للزيتون

وزارة الزراعة


الوكيل الاخباري - انطلقت في عمان، اليوم الثلاثاء، اجتماعات الدورة 115 للمجلس الدولي للزيتون، واجتماعات اللجنة الإستشارية رقم 58، حيث يترأس الأردن المجلس للعام الحالي، بحضور 300 مشارك من 46 دولة، وعدد من المنظمات الدولية.

وتشتمل الدورة التي تستمر ليوم الخميس، على 3 اجتماعات للجان الاستشارية، وممثلي الدول الأعضاء ضمن الدورة العامة، إضافة إلى الندوة العلمية حول الزيتون، والتي ستضم عددا كبيرا من الخبراء الدوليين والمحليين، وقد شاركت الوفود في الجلسة الافتتاحية للدورة بحضور عدد من وزراء الزراعة من الدول المشاركة، إضافة إلى الوفد الرسمي للمجلس الدولي للزيتون، والذي يضم 15 ضيفا، برئاسة المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون عبداللطيف غدير.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620227131055434158694

الضمان : انضمام العلمي للخدمات المالية لتقديم خدمة Daman Pay

fffff

خبراء يناقشون آفاق الاستثمار بالطاقة المستدامة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط

وزارة الصحة

مراكزٌ يتوافر فيها مطعوم كورونا الأربعاء - أسماء

w

حوارية تناقش تعزيز عادة القراءة لدى الاطفال

62022517954688955919

ندوة حوارية بعنوان الشباب والاستقلال في إربد

620226141733312826575

الخدمة المدنية تنظم برنامجا تدريبيا حول جائزة الموظف المثالي

أخبار متعلقة
FTDLsceWQAE4e9K-1736x1157

بعد توجيهات ولي العهد .. ادارة الترخيص تباشر بتطوير الخدمات الإلكترونية

image

ولي العهد يزور قسم ترخيص شمال عمان

1652861278048

السفير النرويجي: الاردن يملك نفوذا سياسيا أكبر مما يتوقع لبلد بحجمه

1220216112236779421691

الاردن يستضيف دورة المجلس الدولي للزيتون في حزيران المقبل

60295ead36780

اختتام أعمال صيانة وتحديث مركز جرش للرعاية والتأهيل

WhatsApp Image 2022-05-17 at 1.49.50 PM

ضبط اعتداءات جديدة على المياه في عمّان والبلقاء - صور