انطلاق أعمال الدورة 115 للمجلس الدولي للزيتون

الوكيل الاخباري - انطلقت في عمان، اليوم الثلاثاء، اجتماعات الدورة 115 للمجلس الدولي للزيتون، واجتماعات اللجنة الإستشارية رقم 58، حيث يترأس الأردن المجلس للعام الحالي، بحضور 300 مشارك من 46 دولة، وعدد من المنظمات الدولية.



وتشتمل الدورة التي تستمر ليوم الخميس، على 3 اجتماعات للجان الاستشارية، وممثلي الدول الأعضاء ضمن الدورة العامة، إضافة إلى الندوة العلمية حول الزيتون، والتي ستضم عددا كبيرا من الخبراء الدوليين والمحليين، وقد شاركت الوفود في الجلسة الافتتاحية للدورة بحضور عدد من وزراء الزراعة من الدول المشاركة، إضافة إلى الوفد الرسمي للمجلس الدولي للزيتون، والذي يضم 15 ضيفا، برئاسة المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون عبداللطيف غدير.

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