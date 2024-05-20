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الإثنين، 20-05-2024 09:30 ص

انطلاق أعمال المؤتمر الإقليمي للطاقة من أجل المرأة في عمّان

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الوكيل الإخباري - انطلقت في عمّان، الاثنين، أعمال المؤتمر السنوي الثاني للشبكة الإقليمية للطاقة من أجل المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتنظيم من البنك الدولي.اضافة اعلان


وافتتح أعمال المؤتمر وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة والممثلة المقيمة للبنك في الأردن هولي بينر، حيث يهدف المؤتمر إلى تبادل المعرفة والخبرات العملية حول المشاركة الاقتصادية للمرأة وقيادتها في قطاع الطاقة.

وتشمل الأهداف الرئيسية عرض التقدم الذي أحرزه شركاء الشبكة الإقليمية (RENEW) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناقشة الإنجازات، تعزيز الالتزام الإقليمي بالعمل المستدام وتعزيز التعاون والشراكات داخل الشبكة، وتبادل الخبرات العالمية والإقليمية نحو قوة عاملة أكثر تنوعًا بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. منطقة.

وينطلق المؤتمر في الفترة من 20 إلى 23 أيار الحالي، بدعم من برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة (ESMAP)، يهدف إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة عبر سلسلة قيمة قطاع الطاقة، وتحديدًا في الوظائف المتعلقة بالتحول إلى الطاقة النظيفة، وتشجيع ظروف عمل أفضل للنساء في كل من القطاعين الخاص والعام.

ومن الأهداف الأخرى للمؤتمر؛ مكافحة الصور النمطية السائدة بين الجنسين حول دور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وزيادة ظهورها في قطاع الطاقة. منذ إطلاقها في حزيران 2022.

ووصلت مبادرة (RENEW) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 25 شراكة مؤسسية واستراتيجية تشمل المرافق الوطنية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية في الأردن والمغرب وتونس ومصر والعراق ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة. كما أنها تعمل على تنمية شبكة تضم أكثر من 250 عضوًا فرديًا. بناءً على النتائج الأولية.

ونفذ شركاء مشروع الشبكة الإقليمية للطاقة من أجل المرأة (RENEW) 473 نشاطا في عام 2023 وصلت إلى إجمالي 22,008 مستفيدًا، ما يقرب من 75% منهم من الإناث.

 




 

 


 

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