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انطلاق أعمال المؤتمر التربوي الدولي الثاني في جرش

الثلاثاء، 22-11-2022 07:28 م

انطلاق أعمال المؤتمر التربوي الدولي الثاني في جرش

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الوكيل الاخباري - افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، المؤتمر التربوي الدولي الثاني بعنوان: "اتجاهات حديثة في تطوير تعليم الصفوف الثلاث الأولى تحديات العمر وآفاق المستقبل"، والذي نظمته مديرية تربية جرش.

وقال وزير التربية والتعليم العالي، عزمي محافظة، خلال رعايته المؤتمر، بحضور مدير تربية جرش الدكتور باسم عضيبات، ونواب المحافظة ومدراء الدوائر الرسمية وعدد من التربويين والأكاديميين بالمملكة، إن المؤتمر يأتي احتفاءً باليوم العالمي للطفل، ويبحث في الاتجاهات الحديثة في تطوير تعليم الصفوف الثلاثة الأولى بين تحديات العصر وآفاق المستقبل.

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