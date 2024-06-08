انطلاق أعمال دورة إعداد وتأهيل المحكم الهندسي

الوكيل الإخباري - بدأت في عمان اليوم السبت، فعاليات دورة إعداد وتأهيل المحكم الهندسي، التي تعقدها الهيئة العربية للتحكيم الهندسي في اتحاد المهندسين العرب، بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين.

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وقال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، إن أهمية الدورة تأتي لتناولها موضوعات العقد وفض النزاعات والتسويات، وفهم العقود النمطية والتزامات أطراف العقد وتعلم تحليل كيفية وإدارة المطالبات والأوامر التغييرية وغيرها من الموضوعات .



وأضاف أن انعقاد الدورة يأتي في ظل تأسيس مركز عربي للتحكيم الهندسي ومقره في عمان، مشيرا إلى تقديم جميع الأمور الخاصة بإطلاق المركز لوزارة الخارجية، وستوقع قريبا اتفاقية مقر لإطلاقه رسميا.



وأوضخ أن نقابة المهندسين بذلت جهودا كبيرة لتكون جزءا من لجان الاتحاد العالمي للمهندسين الاستشاريين، فحصلت على عضوية العديد منها لجان: التغير المناخي، والتعليم، والريادة والإبداع، والتدريب، والطاقة.



من جانبه، قدم أمين عام اتحاد المهندسين العرب الدكتور عادل الحديثي، شكره لنقابة المهندسين على انعقاد الدورة، مشيدا بجهودها ودعمها الدائم لأنشطة الاتحاد ومشاركتها الفاعلة في فعالياته.



وقدم رئيس الهيئة العربية للتحكيم الهندسي، محمد غولة، نبذة عن الهيئة ودورها، ومحاضرة حول أهمية التحكيم الهندسي، فيما استعرض نائب رئيس الهيئة جودت يغمور، تأسيس "العربية للتحكيم الهندسي" وأنشطتها وفعالياتها، مبينا إنها أحدى الهيئات المنضوية تحت مظلة اتحاد المهندسين العرب.



وتعقد دورة إعداد وتأهيل المحكم الهندسي على مدار خمسة أيام وتتناول موضوعات مختلفة حول أنواع العقود الهندسية عناصرها، والتزامات أطراف التعاقد، والأوامر التغييرية، وتوزيع المخاطر في العقود، والوسائل البديلة لفض النزاع، وإجراءات التحكيم والتسوية الودية، إضافة إلى قانون التحكيم الأردني ودور القضاء في التحكيم وبطلان الحكم او تنفيذه.