الثلاثاء 11-06-2024
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الثلاثاء، 11-06-2024 12:11 م

انطلاق أعمال مؤتمر الاستجابة الطارئة الإنسانية لغزة

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الوكيل الإخباري - انطلقت الثلاثاء، أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة في البحر الميت بتنظيم مشترك بين الأردن، ومصر، والأمم المتحدة، وبحضور عربي ودولي واسع.

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وسيلقي جلالة الملك عبدالله الثاني، كلمة الأردن خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر.

ويهدف مؤتمر الاستجابة لتحقيق 5 أهداف رئيسية، وهي "تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في غزة، وتأكيد الالتزام باستجابة جماعية منسقة للتعامل مع الوضع الإنساني الحالي في غزة، وتسريع عملية توصيل وتوفير المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري وكافٍ ومستدام، وتحديد الاحتياجات العملياتية واللوجستية ومختلف أنواع الدعم اللازم، واستدامة خطوط المساعدات وتهيئة ظروف تقضي إلى الإيصال الآمن لها وحماية المدنيين في غزة".

 

ويشتمل المؤتمر على 3 مجموعات عمل تركز نقاشاتها على توفير المساعدات الإنسانية لغزة لتلبية حجم الاحتياجات وتجاوز التحديات التي تواجه توزيع المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في غزة، إضافة لأولويات التعافي المبكر في غزة.


وفي الساعة 1:30 ظهرا تبدأ الجلسة الرئيسية بكلمة جلالة الملك، ثم كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ثم كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ثم كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.


وبعد انتهاء الكلمات الرئيسية سيتم عرض موجز عن نتائج مجموعات العمل من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث.


وتستكمل الجلسة الرئيسية بكلمات رؤساء الدول والحكومات المشاركة في المؤتمر. كما تختتم الجلسات الرئيسية الساعة 6 مساء،.


وسيعقد مؤتمر صحفي مشترك الساعة 6:15 مساء.


وأطلقت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أمس الاثنين، موقعا إلكترونيا خاصا بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة.


ويعقد المؤتمر في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، الثلاثاء، بتنظيم مشترك بين الأردن، ومصر، والأمم المتحدة.
ويوفر الموقع الإلكتروني معلومات مفصلة عن المؤتمر وأهدافه، وبرنامج أعماله التي تستمر يوماً واحداً، فضلاً عن جميع الأخبار المتعلقة به.

 




 

 


 

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