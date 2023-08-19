انطلاق أعمال مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين بالخارج اليوم

الوكيل الاخباري - تنطلق أعمال "المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج" برعاية ملكية سامية في عمان اليوم، بمشاركة رجال أعمال أردنيين قدموا من قرابة 23 دولة حول العالم.

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وسيستمر المؤتمر يومي السبت والأحد حيث سيعقد خلاله جلسات عدة تتناول محاور تتعلق بواقع البيئة الاستثمارية الأردنية "الفرص والإمكانيات" من منظور رؤية التحديث الاقتصادي، ودور القطاع المالي والمصرفي الأردني في الاقتصاد الأردني، والاستثمار في بورصة عمّان "الفرص والتحديات"، وغير ذلك.



ويأتي انعقاد "المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج" بتنظيم من جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بالشراكة مع وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين والاستثمار.



ويشارك بالمؤتمر مستثمرون أردنيون يقيمون في البحرين والإمارات وأوكرانيا وقطر والصين وتركيا وألمانيا والكويت وسلطنة عُمان وإندونيسيا والسعودية وأستراليا ولبنان وإيطاليا والعراق وتونس والبوسنة والهرسك والولايات المتحدة وفلسطين والنمسا وبريطانيا وكندا وسويسرا.



وقال رئيس الجمعية حمدي الطباع، في بيان سابق ، إن المؤتمر الذي يستمر يومين، سيتناول محاور تتعلق بواقع البيئة الاستثمارية الأردنية "الفرص والإمكانيات" من منظور رؤية التحديث الاقتصادي، ودور القطاع المالي والمصرفي الأردني في الاقتصاد الأردني، والاستثمار في بورصة عمان "الفرص والتحديات".



وأضاف أن المؤتمر سيتناول موضوعات حول التنمية المستدامة في المحافظات الأردنية، والجيل الخامس والآفاق الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال ودورها في توطين استثمارات الأردنيين في الخارج.



وأكد أن المغتربين الأردنيين بالخارج هم محط اهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، نظرا لدورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية، مشددا على ضرورة توفير كل التسهيلات لهم وتيسير أعمالهم.

