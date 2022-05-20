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الجمعة، 20-05-2022 07:53 م

انطلاق أولمبياد اللغة الإنجليزية الدولي في جامعة العلوم التطبيقية

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الوكيل الاخباري -  مندوبا عن رئيس الوزراء رعى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس، حفل انطلاق فعاليات أولمبياد اللغة الإنجليزية في دورته السادسة والذي اقيم اليوم في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

وقال عويس إن وزارة التربية والتعليم ترحب وتدعم مثل هذه المبادرات المستمدة من فلسفتها التربوية والتي تشجع على التفكير الابداعي وتصقل الهوية الشبابية وتعمل على التعليم والتمكين بطرق ابتكارية حديثة.

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