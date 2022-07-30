انطلاق أولى قوافل المعتمرين الأردنيين خلال أيام

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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كشف ممثل شركات الحج والعمرة في جمعية وكلاء السياحة والسفر عصام الشاعر مغادرة أول فوج إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة خلال أيام.وقال الشاعر في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن عدد الشركات التي تم اعتمادها حتى الآن من قبل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لم يتجاوز 6 شركات، لافتا إلى استمرار اعتماد الشركات لموسم العمرة 1444 هـ.وأضاف أن المملكة العربية السعودية رفعت مدة صلاحية تأشيرة العمرة من 30 يوما إلى 90 يوما، وهو أمر إيجابي يتيح للحاصل على تأشيرة السفر خلال فترة أطول.وبيّن أن سعر التأشيرة بقي ثابتا كما كان في العام الماضي عند 150 دينار، وأن السعودية لم تصدر أي تعليمات جديدة للعمرة.وتراوحت أسعار رحلات العمرة برا، وفق ما رصده "الوكيل الإخباري"، بين 210-340 دينار، وفق معايير محددة أبرزها قرب الفنادق من الحرمين المكي والمدني ونوع الغرف حيث تزداد الأسعار للغرفة المنفردة وتقل للغرف المشتركة، إلى جانب تضمن برنامج الرحلة لوجبات الإفطار أو العشاء.وبدأت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، باستقبال أول أفواج المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة للعام الهجري الجديد 1444.