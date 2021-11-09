انطلاق أول رحلة عمرة براً السبت المقبل

الوكيل الإخباري – خاص- تنطلق اول رحلة عمرة براً الى الديار المقدسة يوم السبت المقبل بعد انقطاعها لاكثر من عامين، وفقاً للناطق الإعلامي باسم شركات الحج والعمرة كمال أبو ذياب.

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وقال أبو ذياب في حديث لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الثلاثاء أن عدد المعتمرين في هذه الرحلة بلغ 15 راكباً ، مشيراً الى ان العدد مرشح للزيادة حتى 30 معتمراً وفقاً للتأشيرات التي يتم اصدارها تباعاً .



وشجع ابوذياب المواطنين الراغبين بأداء مناسك العمرة براً التسجيل لدى مكاتب الحج والعمرة، موضحاً ان كلفة العمرة عن طريق البر ستتراوح بين 280 الى 300 دينار بالغرف الفندقية الثنائية فئة 3 نجوم ، وحافلات الـ VIP.



وأوضح أن الغرف الفندقية للمعتمرين ستنحصر بالغرف الثنائية فقط، وفيما يتعلق بالمطاعيم فإن نوع المطعوم المشترط لدخول المملكة العربية السعودية 4 أنواع : فايزر- استرازينيكا- جونسون-موديرنا، أما الحاصلين على مطعوم سينوفارم سيحتاجون لجرعة ثالثة معززة من إحدى المطاعيم الأخرى.

وكانت السعودية سمحت بإصدار التأشيرات للعمرة برا في3 تشرين الثاني\نوفمبر الحالي، وأبلغت الأردن بذلك.